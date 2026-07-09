Francia-Marocco, oggi il primo quarto di finale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederlo

La favorita Francia torna in campo oggi ai Mondiali 2026, nel primo quarto di finale della competizione, contro il Marocco. Una partita non facile per gli uomini di Deschamps che incontrano la nazionale che raggiunse la semifinale in Qatar, persa proprio contro i francesi. Tra i protagonisti più attesi del match c’è ovviamente la stella Kylian Mbappe, che sta giocando anche la sua sfida personale per il titolo di capocannoniere della competizione contro l’argentino Messi e il norvegese Haaland.

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Il Marocco ha però tutte le intenzioni di andare avanti, dopo aver già vinto la Coppa d’Africa (revocata al Senegal e riassegnata proprio ai marocchini), per mostrare la sua forza anche a livello mondiale, mentre nel Paese ci sono già grandi festeggiamenti per i traguardi raggiunti dalla squadra.

Il cammino di Francia e Marocco

La Francia fino a qui ha dato la sensazione di essere davvero la squadra da battere in questo Mondiale. Dopo aver dominato il suo girone ha eliminato la Svezia ai sedicesimi di finale e il Paraguay agli ottavi, e pare inarrestabile. Il Marocco ha chiuso il suo girone al secondo posto alle spalle del Brasile, poi ha eliminato ai sedicesimi di finale la fortissima Olanda, ai rigori, e agli ottavi il Canada con un secco 3-0.

Francia-Marocco: le probabili formazioni

Francia (4-2-3-1) : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Francia-Marocco: orario e dove vederla

La sfida tra Francia e Marocco, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, è in programma stasera alle 22 ora italiana al Gillette Stadium di Foxborough. La partita sarà visibile in diretta su Dazn, in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay.