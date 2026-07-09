Centrosinistra, Schlein: "Non faremo mai più favore alle destre di dividerci"

“Tocca a noi costruire l’alternativa con i nostri alleati, nell’ascolto delle persone e delle realtà sociali, perché dopo 20 anni abbiamo una grande opportunità e responsabilità. Noi possiamo promettere che saremo uniti, testardamente unitari. Non perché ce lo chiede il medico ma perché ce lo chiedete voi che volete un’alternativa a questo governo”, ha aggiunto. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a Napoli al comizio dei leader del centrosinistra. Dobbiamo continuare a batterci contro quella pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni sta barattando per la sua legge elettorale aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sui Lep e sulle preintese con alcune Regioni”, ha aggiunto.