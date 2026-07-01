Show della Francia che batte la Svezia 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, dove sfiderà il Paraguay. Per la formazione di Deschamps doppietta della stella Kylian Mbappé che apre le marcature al 45′ e le chiude al 74′. La rete del momentaneo 2-0 viene invece messa a segno da Barcola al 53′. Grande partita anche da parte di Olise autore di due assist.
Mondiali 2026, la Francia batte la Svezia 3-0 e vola agli ottavi
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Doppietta di Mbappé per i Bleus che sfideranno il Paraguay