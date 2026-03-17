Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del Senegal

Il Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella turbolenta finale disputata a gennaio. La Caf, Confederazione africana, ha dichiarato che la sua Commissione d’appello ha stabilito il successo a tavolino per 3-0 dei padroni di casa del Marocco. Nella finale del 18 gennaio a Rabat, il Senegal aveva lasciato il campo in segno di protesta durante il recupero per 15 minuti, mentre i tifosi avevano tentato di invadere il terreno di gioco quando al Marocco era stato assegnato un calcio di rigore. Quando il gioco era ripreso, il rigore di Brahim Diaz era stato parato e il Senegal aveva segnato nei tempi supplementari. In una prima udienza disciplinare, la Caf ha imposto multe per oltre 1 milione di dollari e squalifiche a giocatori e dirigenti di Senegal e Marocco, ma ha lasciato invariato il risultato. Il caso potrebbe essere oggetto di un ulteriore ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport.