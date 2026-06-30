Home > Calcio > Mondiali 2026, Germania e Olanda tradite dai rigori: agli ottavi Paraguay e Marocco

I Mondiali 2026 perdono in una sola notte, e già ai sedicesimi di finale, due delle principali protagoniste e delle nazionali più attese: Germania e Olanda. Entrambe le compagini europee hanno perso ai rigori, rispettivamente contro il Paraguay e il Marocco, e tornano a casa. Sudamericani e africani approdano invece agli ottavi di finale. Il Marocco conosce già il suo avversario, il Canada, che nel primo sedicesimo di finale ha eliminato il Sudafrica. Il Paraguay attende invece la vincente di Francia-Svezia.

L’impresa del Paraguay

Dopo la vittoria del Brasile allo scadere contro il Giappone, che qualifica gli uomini di Ancelotti agli ottavi, scende in campo la Germania contro il Paraguay. Una sfida che pare già scritta e invece qui scatta l’impresa del Paraguay che riesce a portare i tedeschi fino ai rigori e si impone 4-3.

I tedeschi lasciano il campo sconfitti (AP Photo/Steven Senne)

La gara, disputata a Boston, si è aperta con il vantaggio sudamericano firmato da Enciso al 42′ del primo tempo. Nella ripresa la Germania ha reagito trovando il pareggio al 9′ con Havertz, fissando l’1-1 che non è più cambiato né nei tempi regolamentari né nei supplementari.

Dal dischetto, la lotteria dei rigori ha premiato il Paraguay. Per i tedeschi errori di Havertz, Woltemade e Tah, per i sudamericani hanno sbagliato solo Sanabria e Fabian Balbuena.

Marocco solido, Olanda a casa

🇲🇦 Morocco win on penalties to advance to the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

Nell’ultimo sedicesimo di finale, disputato nella notte italiana, il Marocco ha eliminato l’Olanda in quello che già alla vigilia appariva lo scontro più equilibrato. I marocchini hanno portato il match fino ai calci di rigore e qui hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale contro il Canada.

La sfida si è chiusa sull’1-1 dopo i tempi supplementari: Gakpo ha portato in vantaggio l’Olanda al 72′, mentre Diop ha firmato il pareggio nei minuti di recupero (91′), riaprendo completamente la partita.

Dal dischetto, decisivo l’errore degli olandesi e la freddezza del Marocco: Saibari ha trasformato il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul 3-2 finale e consegnato la qualificazione alla formazione nordafricana. Per gli olandesi errori fatali di Kluivert, Timber e Summerville.