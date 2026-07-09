Treni, sospesa circolazione in Calabria: cosa è successo

Ancora una giornata di passione per chi viaggia in treno. Oltre all’interruzione dell’Alta Velocità al nodo di Firenze per lavori, che si protrae in questi giorni, oggi è la Calabria a essere in difficoltà.

Le circolazione è sospesa sulle linee ferroviarie calabresi. Dall’1.00 di oggi è tutto fermo – riferisce Rfi – “per il danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti“. Le linee interessate sono quelle di Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido, e Sibari-Paola. Quindi la dorsale tirrenica, quella jonica, e l’attraversamento orizzontale della Regione. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Nel frattempo – viene fatto presente – è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, dal momento che i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni.

Cosa è successo

La sospensione della circolazione ferroviaria in Calabria è stata resa necessaria a causa di gravi danni all’infrastruttura. Secondo quanto si apprende, ignoti hanno tranciato alcuni cavi lungo la rete ferroviaria: un intervento è stato rilevato sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardi, mentre altri due tagli hanno interessato la linea Ionica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola Capo Rizzuto.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare la natura dell’accaduto e verificare se si tratti di un atto di sabotaggio o di un furto, considerato che i cavi interessati sono costituiti da una combinazione di fibra ottica e rame.

Le linee sospese

Al momento risultano sospese le linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. In una nota, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) rende noto che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Di conseguenza, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

La graduale ripresa

Dalle 8.20 circa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola la circolazione è in ripresa grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità delle linee.