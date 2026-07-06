Mondiali 2026, Brasile-Norvegia 1-2: Ancelotti eliminato

La Norvegia si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. E’ la prima volta nella storia della nazionale scandinava che la squadra arriva tra le migliori sei in Coppa del Mondo. Decisiva la doppietta nella ripresa di Erling Haaland, al 79′ con un potente colpo di testa e al 90′ con un preciso rasoterra. La Seleçao aveva fallito un calcio di rigore al 14′ del primo tempo con Bruno Guimaraes che si è fatto parare la conclusione da Nyland. Inutile al 97′ la rete messa a segno da Neymar, entrato nella ripresa, sempre su calcio di rigore.

Il Brasile non usciva agli ottavi di finale di un mondiale da Italia 90 quando venne sconfitto dall’Argentina. Nei quattro precedenti fra le due formazioni i Verdeoro non avevamo mai sconfitto la nazionale norvegese.

Erling Haaland's brace sends Norway to the quarter-finals! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026

Brasile-Norvegia, il tabellino

Marcatori: 79′ Haaland, 89′ Haaland, 100′ rig. Neymar

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes (79′ Ederson), Casemiro; Rayan (67′ Danilo Santos), Martinelli (67′ Neymar), Vinicius Jr; Cunha (58′ Endrick). CT Ancelotti

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson (63′ Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (95′ Ostigard); Berg, Berge, Odegaard; Sorloth (46′ Bobb), Haaland, Nusa (46’Schjelderup) . CT Solbakken

Arbitro: Elfath (Marocco)

Ammoniti: Neymar

Note: 14′ Nyland para rigore a Bruno Guimaraes