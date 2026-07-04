Mondiali 2026, Marocco ai quarti: Canada sconfitto 3-0

Il Marocco è la prima nazionale a qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali 2026, e lo fa proprio a spese di uno dei Paesi ospitanti, il Canada, sconfitto 3-0. Con Usa e Messico ancora in gara, i canadesi sono i primi ‘padroni di casa’ a lasciare la Coppa del Mondo.

Ora il Marocco affronterà la vincente del match Francia-Paraguay. Il Canada parte bene con due palle gol create da David e Oluwaseyi. Al 50′ la sblocca però Ounahi con un rasoterra alla sinistra del portiere. All’82’ è sempre suo il gol del 2-0 in contropiede. Il Marocco cala infine il tris al 98′ con Rahimi. I marocchini assorbono bene anche la perdita per infortunio di uno dei loro uomini più forti, Saibari, costretto a uscire dal campo al 22′.