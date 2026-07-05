Mondiali 2026, Mbappé porta la Francia ai quarti: Paraguay sconfitto 1-0

La Francia supera di misura il Paraguay per 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Decisivo il rigore trasformato da Kylian Mbappé nella ripresa, assegnato dopo intervento del VAR per un fallo su Désiré Doué.

France advance to the quarter-finals! 🇫🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

La squadra di Didier Deschamps ha faticato a lungo contro un Paraguay estremamente attendista, schierato con un blocco difensivo basso per gran parte del primo tempo. I sudamericani hanno chiuso gli spazi senza concedere tiri in area agli avversari, mentre la Francia ha provato a rendersi pericolosa soprattutto dalla distanza con Koné e Rabiot.

La svolta è arrivata nella ripresa con l’ingresso di Doué, che si è guadagnato il calcio di rigore poi realizzato da Mbappé al 70’, sbloccando una partita rimasta a lungo bloccata.

Nel finale il risultato non è cambiato e i Bleus hanno così conquistato il passaggio del turno. Il Paraguay lascia il torneo, mentre la Francia si prepara ad affrontare il Marocco nei quarti di finale, in quella che sarà la riedizione della semifinale della Coppa del Mondo 2022, vinta dai francesi prima della sconfitta in finale contro l’Argentina.