Home > Calcio > Corsa Champions: Milan, Roma, Juventus e Como oggi in Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

La resa dei conti per la prossima Champions League è arrivata. Oggi, 24 maggio, in campo Milan, Roma, Juventus e Como per l’ultimo posto utile ai fini della qualificazione nell’Europa che conta. Si decide tutto in questa 38esima giornata di Serie A. Le quattro candidate giocheranno in contemporanea alle 20.45.

Milan-Cagliari: come i rossoneri arrivano al match

Con 70 punti, il Milan attualmente terzo in classifica tenta di confermarsi dietro alla capolista Inter e al Napoli. La corsa alla Champions dei rossoneri si è complicata dopo gli stop contro il Sassuolo e l’Atalanta, mentre la settimana scorsa la squadra di Massimiliano Allegri è uscita con tre punti pieni dalla trasferta contro il Genoa.

Il Cagliari, ormai certo della salvezza seppur conquistata per un soffio, arriva più rilassato al match. Ad arbitrare la sfida di San Siro sarà Marco Guida di Torre Annunziata.

Verona-Roma: ultima chance per gli uomini di Gasperini

Che sia finalmente la volta buona per i giallorossi? La società e i tifosi lo sperano, dopo anni passati tra la Conference e l’Europa League. L’approdo in Champions è l’obiettivo dichiarato da almeno due stagioni, ma nulla è ancora deciso. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva alla partita di questa sera forte di tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali nel derby contro la Lazio. L’entusiasmo c’è, ma attenzione a restare lucidi.

Il Verona è invece reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Inter, preceduto dalla sconfitta rimediata contro il Como. Tre punti farebbero bene solo allo spirito, perché ormai i veneti sanno che giocheranno la prossima stagione in Serie B. Arbitrerà il match Simone Sozza di Seregno.

Torino-Juventus: il derby sarà decisivo

Ultimo atto: un derby che sarà decisivo in tutti i sensi. A Torino la Juventus affronterà i granata nella speranza di risalire in classifica e festeggiare la qualificazione in Champions, magari complici gli eventuali risultati negativi delle squadre rivali. Un po’ come accaduto anche al Milan, la Juventus si è complicata la vita da sola: fatali le sono state la sconfitta della scorsa settimana contro la Fiorentina e prima ancora il pareggio per 1-1 contro il Verona.

Il Torino punta a riscattarsi dopo lo stop arrivato in trasferta a Cagliari. Vincere stasera significherebbe anche abbattere un tabù che dura da 11 anni: l’ultimo trionfo in un derby risale infatti al 26 aprile 2015, quando sulla panchina granata c’era ancora Gian Piero Ventura. A dirigere la gara sarà Luca Zufferli di Udine.

Cremonese-Como: Fabregas punta all’impresa finale

È un Como che vola sulle ali dell’entusiasmo, quello che alle 20.45 scenderà in campo contro la Cremonese. La squadra di Fabregas ha già compiuto l’impresa di qualificarsi per la prima volta nella sua storia a una competizione europea, ma perché smettere di sognare? La Champions è a tre punti di distanza e i comaschi vogliono colmarli tutti per fare la storia nella storia.

La Cremonese invece tenta l’ultimo assalto per cercare di restare in Serie A e lotterà a distanza con il Lecce, impegnato sempre alle 20.45 contro il Genoa. L’arbitro designato è Fabio Maresca di Napoli.

Milan, Roma, Juventus e Como: le probabili formazioni

Milan-Cagliari, stadio Giuseppe Meazza di Milano, ore 20.45

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli

Verona-Roma, stadio Bentegodi di Verona, ore 20.45

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen

Torino-Juventus, stadio Olimpico di Torino, ore 20.45

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David

Cremonese-Como, stadio Giovanni Zini di Cremona, ore 20.45

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Baturina, Rodriguez; Douvika

Dove vedere le partite di questa sera

Le partite di Milan, Roma e Como saranno visibili in diretta esclusiva su Dazn e in streaming sulla relativa app. Torino-Juve, invece, si potrà vedere anche su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.