Il Milan espugna Marassi, 2-1 al Genoa vale la Champions

Il Milan espugna Marassi e fa un passo avanti decisivo per un posto in Champions League, il 2-1 sul Genoa consente ai rossoneri di riprendersi il terzo posto in classifica alla pari della Roma grazie al clamoroso harakiri della Juventus in casa contro la Fiorentina.

Prima mezz’ora di gioco tutta di marca Genoa a Marassi.

La squadra di De Rossi costringe il Milan sulla difensiva e ci prova con due conclusioni di Vitinha e Malinovskyi che non inquadrano lo specchio. Milan meglio nel finale e pericoloso con Rabiot e Fofana. In avvio di ripresa il Milan passa con Nkunku, che prima si procura e poi trasforma un calcio di rigore pesantissimo. Il Genoa prova a reagire e inizia ad attaccare con decisione, ma il Milan si difende con ordine e senza sbavature. All’81’ arriva poi il raddoppio di Athekame con un tiro da fuori area, tre punti che valgono la Champions. La squadra di De Rossi non si arrende e all’87’ accorcia le distanze in mischia con Vasquez. Finale vibrante, con i rossoblù di casa protesi in avanti alla ricerca del pari e il Milan che sfiora il tris in contropiede con Pulisic. Ma basta il 2-1, i rossoneri hanno un piede e mezzo in Champions e domenica prossima basterà battere il Cagliari per festeggiare.

Allegri: “C’era grande pressione, ma mai dubitato del Milan”

“C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quanto fatto durante l’ anno ma c’è ancora da vincere in casa con il Cagliari”. Così l’allenatore del Milan Max Allegri commenta a Dazn la vittoria contro il Genoa e il traguardo Champions League ormai ad un passo. “Ringrazio i ragazzi che mi hanno supportato e sopportato, ma manca ancora una settimana,. Siamo contenti del supporto anche della società, c’era Cardinale presente qui con noi”, ha aggiunto. “Siamo stati bravi a tenere palla e alla fine a non farli avvicinare all’area, ora speriamo di vincere l’ultima in casa dove nelle ultime 3 gare abbiamo ottenuto solo un punto”, ha detto Allegri. “Non avevo dubbi sulla risposta della squadra, nelle ultime partite abbiamo preso gol troppo facili. Oggi siamo stati bravi a difendere e anche fortunati. Ma sono contento per tutti”, ha concluso.