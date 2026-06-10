Iran, Trump: “Vicino a ordinare nuovi attacchi”. Netanyahu: “Erdogan dittatore antisemita che uccide curdi” – La diretta

Raid incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo che le forze di Teheran hanno colpito un elicottero militare Usa vicino allo Stretto di Hormuz. Le forze americane hanno fatto sapere di aver preso di mira difese aeree e siti radar mentre la Repubblica Islamica ha lanciato missili contro una basa dotata di caccia statunitensi in Giordania e obiettivi in Bahrein e Kuwait. Nonostante queste offensive di rappresaglia, Donald Trump ritiene ancora che un accordo di pace con l’Iran sia a portata di mano.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi mercoledì 10 giugno Inizio diretta: 10/06/26 07:00 Fine diretta: 10/06/26 23:59