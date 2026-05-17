Roma-Lazio 2-0, Mancini doppietta che può valere la Champions

La Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro la Fiorentina, i giallorossi grazie a una doppietta di Mancini li scavalcano al quarto posto a novanta minuti dalla fine del campionato.

Partita vibrante, con la prima occasione con colpo di testa di Pisilli parato dall’ esordiente Furlanetto, terzo portiere Lazio viste le assenze di Provedel e Motta. L’Olimpico spinge i giallorossi. Ma la Lazio non demorde e ci prova con Cancellieri. Alla mezzora ancora biancocelesti pericolosi con Cancellieri, la Roma si salva in angolo. E proprio sul corner Gila sfiora il gol di testa, palla fuori di un soffio. Ma la Lazio insiste e sfiora il gol ancora con Noslin in diagonale.

Nel momento più difficile, però, è la Roma a trovare un gol pesantissimo con Mancini di testa su azione di calcio d’angolo al 41′. Dopo un accenno di rissa per uno scontro tra Cancellieri e Svilar, Roma vicina anche al raddoppio con Hermoso. Nel secondo tempo la partita resta vibrante, con la Roma vicina al raddoppio con Malen fermato da un ottimo Furlanetto. Ci prova anche Dybala su punizione, ancora Furlanetto sventa. Il raddoppio arriva in fotocopia come nel primo tempo, con Mancini che ancora di testa su angolo firma il 2-0 al 66′. La partita resta accesa, tanto che Wesley e Rovella si fanno espellere in seguito ad un accenno di rissa. Nel finale la squadra di Gasperini controlla e porta a casa una vittoria pesantissima, dopo che il rientrante Dovbyk colpisce anche un palo clamoroso.

Gasperini: “Roma a un passo da un traguardo straordinario”

“Abbiamo ancora 90 minuti da giocare per un campionato straordinario e bellissimo, oggi è stata una emozione enorme. Ora domenica dipende da noi, abbiamo una settimana per concentrarci e ottenere un traguardo che volevamo a tutti i costi”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria nel derby e il passo avanti fondamentale per la Champions League. “Ci auguravamo un passo falso di altri, ma no ci siamo concentrati solo sulla nostra partita. Dopo un primo tempo di difficoltà sbloccata su angolo abbiamo fatto meglio nel secondo, concedendo poco. I ragazzi sono stati straordinari ma non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo, perché domenica abbiamo ancora un ultimo passo da fare per un traguardo che sarebbe davvero bello per noi”, ha aggiunto. “Mancini oggi a fatto 2 gol nel derby e resterà indelebile per lui, ma questa squadra ha avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi, abbiamo sempre cercato di dare il massimo tutti, attraversando anche momenti difficili. Il pari con la Juve ci ha dato la consapevolezza di avere le qualità e di poter fare le cose che nel girone di andata avevamo fatto fatica a fare”, ha detto Gasperini che infine ha parlato del futuro di Paulo Dybala. “Se ne parlerà la prossima settimana, c’è la società che è in grado di prendere le decisioni. Io sarei molto contento come per altri, c’è la volontà della società e del giocatore”, ha concluso.