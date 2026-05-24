Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Juventus e Como stasera si giocano tutto

Rush finale per la qualificazione Champions che accende l’ultima giornata di Serie A con quattro squadre in lizza, assiepate in appena due punti. Davanti Milan e Roma (a quota 70), dietro Como e Juventus (a 68). Rossoneri e giallorossi si giocano il match point che può valere una stagione, per raggiungerlo basta una vittoria.

Quattro squadre a caccia della qualificazione alla Champions

Milan

Gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno in casa con un Cagliari da tempo fuori dalla lotta per la salvezza, ma che – proprio per questo – arriva a San Siro con la mente libera, con la possibilità di giocarsi la partita senza pressioni, a differenza degli avversari. Allegri, alla vigilia, è stato realistico parlando di un “tragico” ritmo nel 2026, specie in casa dove “nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto. Sono numeri”. Ma l’obiettivo Champions “è là, vicino, quindi dobbiamo fare in modo di prenderlo. Altrimenti domani sera non sarà una bella serata. Affronteremo il Cagliari con grande rispetto”, ha assicurato.

🎙️ Max Allegri on…



🫂 Togetherness

💪 Our attitude

👀 The only thing that matters pic.twitter.com/QyevImVmhv — AC Milan (@acmilan) May 23, 2026

Roma

Punto di vista simile quello di Gian Piero Gasperini, che con la vittoria nel derby – e il crollo della Juve con la Fiorentina – ha riportato la Roma al quarto posto, artefice del proprio futuro. Il Verona è già retrocesso, ma nelle ultime giornate ha strappato un pari ai bianconeri allo Stadium e lo stesso ha fatto con l’Inter campione d’Italia.

“Un bilancio della stagione? Siamo concentrati sulla partita di domani. Sappiamo che è un traguardo che manca da anni. Dipende da noi, poi i totali li faremo da domani dopo la gara. Quello che prevale oggi è l’attenzione per la partita”. In questo momento, ha ribadito, “prevale il riuscire a coronare un risultato che in certi momenti non pensavamo nemmeno noi sarebbe potuto essere raggiungibile. Su questo il calcio è crudele, in 90 minuti ti giochi veramente molto”.

LIVE – La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Verona-Roma https://t.co/cCrnedPpIZ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 23, 2026

Juventus

Diversa la situazione della Juve, a cui la debacle con i viola è costata il quarto posto dopo una stagione in perenne rincorsa. Una sconfitta che ha innescato la contestazione dei tifosi e fatto sorgere dubbi sulla posizione di Luciano Spalletti, a poche settimane dal prolungamento. Nel derby col Torino “mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l’importanza della partita. È il derby di Torino e mi aspetto questa reazione per una partita così importante”, ha detto il tecnico toscano. La Juve, ha spiegato, vuole “creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante”, a prescindere dalla Champions.

Quanto al suo di futuro non mostra incertezze: “Se ho pensato alle dimissioni? Non mi è mai passato per la testa. Prima si parla della firma, poi delle dimissioni. Ci si buttano dentro tutti gli aggettivi possibili. Casomai passa per la testa, dopo un risultato così, di metterti a disposizione, ma io non ho chiesto di parlare con nessuno”.

Como

Complicata, almeno sulla carta, la partita del Como, che affronta in trasferta una Cremonese che proprio all’ultimo atto si gioca la salvezza, in un match a distanza con il Lecce. I ragazzi di Di Francesco se la vedranno con il Genoa di Daniele De Rossi, ex compagno di squadra alla Roma dell’allenatore abruzzese. Ma in questa Serie A, si è capito, nessuno è disponibile a fare sconti.