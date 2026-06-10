Guerra Afghanistan-Pakistan, talebani: “Almeno 13 morti in attacchi aerei”

Ancora tensioni tra Afghanistan e Pakistan. Kabul ha fatto sapere che Islamabad ha sferrato nuovi attacchi aerei contro il Paese, uccidendo almeno 13 persone e ferendone altre 14.

Il portavoce capo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato che le ultime offensive aeree hanno preso di mira le province afghane di Khost, Kunar e Paktika, ammazzando 11 bambini, una donna e un anziano. Da parte del Pakistan non è arrivata alcuna conferma immediata degli attacchi. I raid sono avvenuti dopo che martedì presunti militanti talebani pakistani hanno attaccato un posto di sicurezza nella zona di Hasan Khel, nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’Afghanistan, scatenando un intenso scontro a fuoco in cui sei membri della Polizia Federale sono stati uccisi e molti altri feriti.

Guerra aperta tra Afghanistan e Pakistan

La guerra aperta tra Afghanistan e Pakistan va avanti da febbraio e in questi mesi ha causato centinaia di morti. A marzo scorso un raid aereo ha colpito un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti nella capitale afghana uccidendo almeno 400 persone. Subito Kabul ha puntato il dito contro Islamabad che, però, ha negato ogni accusa. Inutili i tentativi di altri Stati di placare l’escalation militare. La Russia era intervenuta (senza successo) esprimendo “preoccupazione” per gli scontri armati e invitando i due Paesi a tornare al tavolo dei negoziati.