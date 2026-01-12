Home > Calcio > Juve-Cremonese e Genoa-Cagliari oggi: formazioni, dove vederla in streaming e in tv

Juve-Cremonese e Genoa-Cagliari sono la partite che chiudono oggi, lunedì 12 gennaio 2026, la 20esima giornata di Serie A, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti vedono avvicinarsi la vetta della classifica dopo il pareggio di San Siro tra Inter-Napoli e, questa sera, proveranno a confermare l’ottimo momento di forma. Nel pomeriggio sfida salvezza allo stadio Luigi Ferraris: i rossoblu guidati da De Rossi ospitano i sardi, entrambe le squadre vengono da due convincenti pareggi esterni e, quella di oggi, è l’occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Termina in pareggio la sfida al vertice, pareggio spettacolare a San Siro! 🎢 🇮🇹#InterNapoli pic.twitter.com/g98tWYp9Yq — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2026

La classifica di Serie A

Inter 43

Milan 40

Napoli 39

Roma 39

Juventus 36

Como 34

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 21

Cagliari 19

Lecce 17

Genoa 16

Fiorentina 14

Verona 13

Pisa 13

Juventus, Cremonese, Napoli, Inter, Milan, Bologna, Parma, Cagliari, Lecce, Genoa, Verona e Como hanno una partita in meno.

Genoa-Cagliari: formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la buona prova del Meazza contro il Milan, Colombo e Vitinha guideranno ancora l’attacco dei rossoblu, con qualche ballottaggio in difesa che vede Marcandalli in vantaggio su Otoa. In casa Cagliari, i problemi fisici di Jerry Mina obbligano Pisacane a rinunciare al proprio leader difensivo, Con Rodriguez che ne prenderà il posto. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Il fischio d’inizio della partita è alle 18.30, il match sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Spalletti: “C’è ancora tanto da fare”

“Siamo cresciuti in tante cose ma tante altre dobbiamo ancora acchiapparle, fan parte del calcio attuale. Invece di metterle in seconde, terze posizioni sono diventate fondamentali”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Cremonese. “La riconquista veloce della palla persa, a parte che dà sicurezza, ti permette di ricominciare l’azione dal posto in cui l’avresti finita. Oppure che dentro queste continue pressioni, queste continue aggressioni, capitano più duelli, più seconde palle. Avere il calciatore che mette in condizione la squadra di gestirle è come se avesse vinto un dribbling, come se stesse fare un’azione in cui viene fuori il tiro in porta. Ci sono molte di queste cose qui che non riteniamo importanti come altre”, ha proseguito. “Siamo sulla buona strada ma c’è da rifarlo tutte le volte. C’è il problema di riportare la squadra nella metà campo avversaria, lì bisogna essere bravi, umili, senza indugi, timori. Dobbiamo rifarlo con la Cremonese, contro un allenatore molto capace che rispetto in tutto. Quando vedo le squadre di Nicola dà l’impressione di conoscere il mestiere, la Serie A – ha spiegato Spalletti – Sa benissimo andare a sfruttare dei momenti della partita che per altri sono momenti normali. Lui ci trova la cosa eccezionale da far fare alla squadra. Ha fatto bene in quasi tutte le parti in cui ha allenato quindi è un pericolo in più per la nostra squadra”.

⏰ | Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #JuveCremonese 🎙️



Seguila LIVE su Juventus Play ➡️ https://t.co/GewHddSrqS pic.twitter.com/apGnC5Oqed — JuventusFC (@juventusfc) January 11, 2026

Juve-Cremonese: formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Come preannunciato da Spalletti, la Juventus è attesa da un impegno complicato in casa contro la Cremonese, una delle sorprese di questa prima metà di stagione. I bianconeri devono rispondere alla Roma in ottico quarto posto, dopo la vittoria casalinga della squadra di Gasperini contro il Sassuolo, e magari accorciare in vetta visto il 2-2 tra Inter-Napoli. Proprio contro i grigiorosa iniziò l’avventura di Spalletti sulla panchina juventina, in quel caso vinsero i bianconeri per 2-1. La squadra di Davide Nicola non vince in campionato da oltre un mese, era il 7 dicembre contro il Lecce, e la splendida classifica di qualche settimana fa ora vede la Cremonese al 13esimo posto a quota 22 punti. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

La partita è in programma alle 20.45 e sarà trasmessa in tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Spor e in streaming su Dazn.