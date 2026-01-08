Il Milan sbatte sul Genoa. Si chiude sull’1-1 l’incontro valido per la 19/a giornata di Serie A, con i rossoneri che non riescono ad ottenere il terzo successo di fila e i liguri che accarezzano il colpaccio. I rossoblù sbloccano il risultato con Colombo al 28′ del primo tempo. Leao salva nel recupero il Milan (92′) ma il Grifone fallisce il nuovo vantaggio sette minuti dopo, con Stanciu che fallisce un rigore concesso per fallo di Bartesaghi. Rossoneri secondi in classifica a quota 39, Genoa quart’ultimo a 16.
Milan-Genoa 1-1, Leao la riprende al 92′ e i rossoblu sbagliano un rigore al 99′
Di Colombo il gol per i genoani, Stanciu calcia alle stelle dal dischetto all’ultimo secondo