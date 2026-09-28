Germania, il Papa: “L’estrema destra non è espressione del cristianesimo”

Il Papa parla dell’ascesa dell’estrema destra in Germania. “Si assiste a una combinazione di questi punti di vista di estrema destra con un certo tipo di religione, che non solo secondo me, ma anche secondo quanto affermato dai leader della Chiesa cattolica e di quella protestante in Germania, non rappresenta un’autentica espressione del cristianesimo“, ha detto Leone XIV parlando in conferenza stampa sull’aereo papale che lo ha riportato a Roma da Metz, dopo il suo viaggio apostolico in Francia, secondo quanto riporta Vatican News. Il pontefice rispondeva alla domanda di un giornalista che aveva posto una domanda in merito al “costante declino della Chiesa cattolica in Germania e l’incredibile ascesa dei partiti estremisti in Germania, che minacciano di mandare in frantumi l’enorme consenso a favore dell’Europa di cui lei ha parlato oggi”. “Ancora una volta torniamo ai valori del Vangelo, che non riguardano l’odio e la divisione, ma la comprensione, la compassione e l’accompagnamento”, ha detto Leone XIV.

AI, Leone XIV: “Preoccupazioni su sicurezza non sono fake news”

Le preoccupazioni relative alla sicurezza dell’intelligenza artificiale non sono “fake news” e devono essere prese sul serio”, ha affermato il Papa. Il pontefice ha insistito sul fatto che le questioni di sicurezza sollevate dagli esperti di IA debbano essere discusse e affrontate con azioni concrete. A Leone XIV, che ha dedicato la sua prima enciclica all’intelligenza artificiale e alla protezione dell’umanità di fronte AI suoi sviluppi, è stato chiesto in particolare cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti e la Cina per impedire che l’IA comporti rischi catastrofici per l’umanità. Due settimane fa il presidente Usa, Donald Trump, aveva definito le preoccupazioni relative a un possibile comportamento incontrollato dell’AI una “bufala”. Trump è un sostenitore dell’intelligenza artificiale e ha avvertito spesso che gli Stati Uniti devono rimanere un passo avanti alla Cina nella corsa agli armamenti tecnologici, sostenendo che gli sforzi volti a limitare questa tecnologia fanno parte di una “cospirazione” ordita dai suoi avversari politici. Diversi colossi del settore dell’IA, tra cui Anthropic, hanno chiesto un rallentamento dello sviluppo per dare alle misure di sicurezza il tempo di stare al passo con una tecnologia in rapida evoluzione. Il ceo di Anthropic, Dario Amodei, ad esempio, ha avvertito che entro 6-12 mesi l’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti in grado di prendere il controllo di internet.

“Russia e Ucraina si siedano a dialogare”

“Non è per essere politico o non politico, ma (serve) una voce che cerca di promuovere i valori della dignità umana, dell’importanza della vita, della possibilità di spendere più sulla salute e l’educazione e meno sulle armi. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia e in Ucraina e in altri Paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. In quest’ottica, la Chiesa continua ad alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte sembra che può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo”. Lo ha detto Papa Leone XIV parlando in conferenza stampa sull’aereo papale che lo ha riportato a Roma da Metz, dopo il suo viaggio apostolico in Francia, secondo quanto riporta Vatican News.