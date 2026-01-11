Serie A, Inter-Napoli 2-2: McTominay stoppa la fuga dei nerazzurri

Una doppietta di Scott McTominay tiene vive le speranze scudetto del Napoli nel big match con l’Inter. La super notte di San Siro si chiude con un 2-2 e a recriminare sono soprattutto i nerazzurri che falliscono la fuga a +7 dopo essere stati due volte in vantaggio. Gli uomini di Cristian Chivu restano a +4 e spezzano il tabù pareggio. Quelli di Conte escono dalla sfida con maggiore consapevolezza sulle proprie chance di bissare il successo tricolore dello scorso anno.

Il primo tempo

Al pronti via Cristian Chivu si affida alla coppia d’attacco più rodata, formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A centrocampo spazio ancora una volta all’ex Zielinski al fianco di Barella. Antonio Conte, orfano di Neres, schiera Politano nel tridente con Elmas e Hojlund. Prima frazione a ritmi bassi con un Napoli che sembra più incisivo degli avversari. Ma alla prima disattenzione l’Inter passa: è il 9′ quando McTominay non riesce a controllare un pallone a metà campo che gli viene prontamente strappato. Sulla ripartenza Thuram aspetta l’arrivo di Dimarco a sinistra, palla per l’esterno e diagonale imprendibile che batte Milinkovic Savic. Gli azzurri, sino a quel momento ordinati, subiscono il colpo e l’Inter inizia a dettare i ritmi del match, senza però riuscire a incidere. Al 27′ arriva, però, il lampo dei campioni d’Italia: iniziativa sulla sinistra di Elmas e cross basso su cui si avventa McTominay, anticipando Akanji e bruciando Sommer. È lo stesso scozzese, poi, a tentare la via del raddoppio al 30′ approfittando di un errore in fase di costruzione dei nerazzurri, ma la sua botta viene facilmente bloccata dal portiere svizzero dell’Inter.

La ripresa

La ripresa parte, di nuovo, con ritmi bassi e fiammate improvvise. Come quella di Hojlund al 48′ che mette la freccia e supera Akanji su un lancio di Milinkovic Savic, ma il suo diagonale sfiora il palo. Passano 25′ e l’Inter torna avanti. Azione sul limite dell’area e pallone che arriva a Dimarco. Il tiro dell’esterno viene respinto e quello successivo di Bastoni termina di poco fuori. Ma il Var richiama Doveri per un possibile fallo da rigore. Dopo aver visionato l’azione al monitor, l’arbitro nota uno step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan (subentrato a Zielinski) e concede il penalty tra le proteste di Conte che viene espulso. Sul dischetto si presenta Calhanoglu che realizza di potenza spiazzando Milinkovic Savic. Zanetti e Marotta esultano in tribuna per il gol che può decidere la partita e, forse, il campionato. Ma proprio mentre la San Siro nerazzurra canta arriva la doccia gelata. È l’81’ quando Politano crossa dalla destra. Il passaggio non è preciso ma Lang riesce a mettere in mezzo poco prima che il pallone termini sul fondo. McTominay raccoglie l’assist e trafigge per la seconda volta Sommer. Nel finale l’Inter ha l’occasione per portarsi sul 3-2 ma la botta di Mkhitaryan termina sul palo. Finisce 2-2. Per il tricolore la lotta sarà ancora lunga.