Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 7 dicembre 2025

Ultima ora

Cremonese-Lecce 2-0, decisivi i gol di Bonazzoli e Sanabria

Cremonese-Lecce 2-0, decisivi i gol di Bonazzoli e Sanabria
Federico Bonazzoli della Cremonese esulta dopo aver segnato il gol dell’1-0 durante la partita di Serie A tra Cremonese e Lecce allo stadio Giovanni Zini di Cremona. (Photo by Alberto Mariani/Lapresse)
LaPresse
LaPresse
, ,

Seconda vittoria consecutiva per i grigiorossi di Nicola che agganciano il Sassuolo in zona Europa

Seconda vittoria consecutiva per la Cremonese, che allo stadio Zini supera il Lecce per 2-0 e torna ad agganciare il Sassuolo a ridosso della zona Europa League. Con questo successo i grigiorossi salgono a 20 punti, a soli tre punti dalla Juventus, attesa nel big match del Maradona contro il Napoli.

La partita si sblocca nella ripresa: al 53’ Federico Bonazzoli realizza il calcio di rigore che porta in vantaggio la squadra di casa. Al 78’ è Antonio Sanabria a firmare il raddoppio, chiudendo definitivamente il match e confermando l’ottimo momento di forma della formazione lombarda.

Una vittoria importante per la Cremonese, che continua a spingere verso le zone alte della classifica, mentre il Lecce esce dallo Zini senza punti e con la necessità di ritrovare continuità.

© Riproduzione Riservata