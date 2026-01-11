Inter-Napoli, oggi il big match: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni e le altre partite

Inter-Napoli si gioca questa sera allo stadio Meazza, il big match scudetto della 20esima giornata di Serie A conclude il weekend dopo i 4 anticipi del sabato. Lunedì, le ultime due gare che vedranno in campo Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

Lecce-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Alle 12.30 si inizia con Lecce-Parma, sfida salvezza del Via del Mare tra i giallorossi di Di Francesco e gli uomini allenati da Cuesta distanti appena un punto in classifica e in piena zona retrocessione. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

La partita sarà visibile su alle 12.30 su Dazn.

Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Artemio Franchi, i viola reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Lazio provano a confermare il buon momento di forma contro il Milan, che non vuole concedere punti ai cugini dell’Inter nella corsa alla vetta della classifica. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

MIlan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri.

La partita inizierà alle 15, e si potrà vedere su Dazn.

Hellas Verona-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ospiti al Bentegodi, gli uomini di Sarri sono nel pieno della rivoluzione del calciomercato. Gli addi di Castellanos e Guendouzi hanno riscritto le gerarchie dei biancocelesti, che a Verona cercano punti in ottica europea. Saliscendi continuo quello degli uomini di Zanetti, che in casa ancora non sono riusciti a trovare la continuità per tirarsi fuori dal penultimo posto in classifica. Ecco le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Isaksen. All. Sarri.

Il fischio d’inizio è fissato per le 18, la partita sarà visibile su Dazn.

Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

La sfida scudetto di San Siro è il match clou della giornata, Chivu sfida Conte in quella che già potrebbe essere la prima sentenza per la corsa alla vetta della classifica. Formazione al completo per i nerazzurri, che in attacco si affidano alla coppia Thuram-Lautaro Martinez. Problemi per Conte, che oltre ai lungodegenti dovrà anche rinunciare anche a Neres, che non ha superato il test del sabato. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte

Fischio d’inizio alle 20.45, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.