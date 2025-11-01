Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima per Spalletti in bianconero

Decidono le reti di Kostic nel primo tempo e Cambiaso nella ripresa

Prima partita e prima vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti che supera per 2-1 la Cremonese in trasferta nella decima giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio dopo appena 90 secondi del primo tempo con Kostic che capitalizza una deviazione errata della difesa avversaria su tacco di Openda. Il raddoppio arriva al 68′ quando Conceicao sfugge sulla destra e la mette al centro, ancora una volta il tocco di un difensore avversario si trasforma in un assist su cui stavolta si avventa Cambiaso che trafigge Audero. Nel finale Vardy accorcia le distanze provando a suonare la carica per la Cremonese, ma la Juve riesce a conservare il vantaggio. I bianconeri salgono a quota 18 punti, a parimerito con Milan e Inter per il terzo posto (ma con una partita in più delle milanesi), i grigiorossi restano a 14.

Cremonese-Juventus 1-2, il tabellino

Cremonese-Juventus 1-2 (0-1 p.t.) – 2′ Kostic (J), 68′ Cambiaso (J), 83′ Vardy (C)

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano (81′ Johnsen); Floriani (71′ Faye), Vandeputte, Bondo (62′ Sarmiento), Payero, Barbieri; Vardy, Bonazzoli (71′ Vazquez). All. Nicola

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie (85′ Rugani); Thuram (79′ Adzic), Locatelli, Koopmeiners; Kostic (79′ Joao Mario), Vlahovic (85′ David), Openda (64′ Conceicao). All. Spalletti

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: Bianchetti (C)