Caso Regeni, Tajani: "Condannate tre persone non l’Egitto"

“C’è la separazione dei poteri, la sentenza è di primo grado: c’è stata una condanna, non è stato condannato l’Egitto, sono state condannate tre persone. È stato deciso che sono colpevoli, vedremo quello che succederà in secondo e in terzo grado, però c’è stato un omicidio, quindi è stata una cosa non accettabile”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento ‘State of health – The Milan Dialogue’, promosso da Lilly a Milano, commentando la condanna a 10 anni per tre dei quattro 007 egiziani a processo per la morte di Giulio Regeni. “Noi abbiamo sempre chiesto collaborazione, sono stati condannati e la giustizia farà il suo corso”, ha concluso Tajani.