Nations League, l’Italia travolge 4-1 la Turchia a Bursa

L’Italia ha battuto 4-1 la Turchia a Bursa, nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo A di Nations League. Vantaggio di Bastoni al 9′, raddoppio di Frattesi al 22′ e cinque minuti dopo a segno il debuttante Kayode. Nella ripresa la squadra allenata da Montella accorcia le distanze con Yildiz. Al 50′ gli azzurri calano il poker con Pio Esposito. La Nazionale di Mancini sale a 3 punti in classifica e lascia la Turchia a 0. Venerdì prossimo terzo impegno degli Azzurri in trasferta contro la Francia.

Bastoni: “Sono in debito con gli italiani, riportare Nazionale dove merita”

“Inevitabile pensare a quella notte, sarò in debito con gli italiani per i prossimi almeno 4 anni, speriamo di recuperare questa cosa. Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscirne a testa alta e prendermi le mie responsabilità. So quello che valgo, stiamo provando a riportare questa Italia dove merita, abbiamo toccato il punto più basso degli ultimi anni, siamo un gruppo giovane e c’è tanta voglia di rifarsi”, ha detto su Rai1 il difensore azzurro Alessandro Bastoni dopo la gara. “Chiediamo un po’ di equilibrio e pazienza. Se c’è qualcuno da attaccare, è meglio che attacchino noi, che abbiamo più esperienza e le spalle un po’ più larghe. Non è facile convivere con quel che riguarda i social e le chiacchiere esterne. Non bisogna esaltarsi perché anche negli anni scorsi abbiamo avuto dei picchi. Dobbiamo mostrare equilibrio ma anche essere consapevoli di quel che siamo. E ogni tanto fa bene essere felici”, ha concluso.

Kayode: “Esordio indimenticabile, primo tempo incredibile”

“E’ stato un esordio indimenticabile, non mi aspettavo di esordire in questo modo, abbiamo fatto un primo tempo incredibile con una semplicità e una cattiveria agonistica fantastica”, ha detto a Rai1 il difensore azzurro del Brentford, Michael Kayode. “Abbiamo avuto tanta voglia di dimostrare e continuare a giocare una gara difficilissima. Aver vinto in questo modo è fantastico”, ha aggiunto.

Francia batte Belgio a Bruxelles 1-0 nel girone dell’Italia

La Francia di Zinedine Zidane vince nel finale al King Baudouin di Bruxelles contro il Belgio, nella seconda giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Decide la rete di Olise all’88’. I Bleus ospiteranno venerdì allo Stade de France l’Italia di Mancini mentre il Belgio affronterà la Turchia di Montella a Liegi. Questa la classifica: Francia 6; Italia, Belgio 3; Turchia 0.