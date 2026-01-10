Roma-Sassuolo 2-0, i giallorossi allungano sul Como in zona Champions e attendono la Juve

La Roma riprende il cammino nella corsa Champions dopo un periodo difficile e le tensioni di mercato fra Gian Piero Gasperini e la società. Lo fa superando il Sassuolo all’Olimpico per 2-0 nella 20esima giornata di Serie A, sotto lo sguardo del vicepresidente Ryan Friedkin volato nella Capitale per acquietare i mal di pancia di Gasp e davanti a Edoardo Bove, seduto in tribuna con tanto di berretto della squadra del cuore che lascerà definitivamente per riprendere all’estero la sua attività a oltre un anno del malore in campo.

Ai giallorossi basta un tempo

Bruttini nel primo tempo, decisi nel secondo. Ma basta una frazione di gioco ai giallorossi per avere la meglio su un Sassuolo che sino a quel momento si era difeso con ordine e, anzi, aveva sfiorato il vantaggio con il suo Koné al 17’. Dal 38’, tra l’altro, Gasperini ha dovuto fare a meno anche di Ferguson, sofferente dopo un colpo al gluteo e costretto a lasciare il posto a El Sharaawy. Nella ripresa i giallorossi cambiano marcia con l’ingresso di Wesley (inserito tra i convocati solo in giornata), che sostituisce un impalpabile Tsimikas. Il vantaggio arriva al 76′: azione solitaria di Celik che si apre lo spazio per il tiro ma poi serve Soulè sulla sinistra. Cross delicato dell’argentino e incornata vincente di Koné. Tre minuti dopo il raddoppio. Ottima iniziativa di Ghilardi sulla destra, passaggio al centro, tacco di El Sharaawy e rete di Soulè. Un uno-due che manda al tappeto un Sassuolo alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Juventus.

Sarà la Juventus a dover rispondere

La Roma sale così a 39 punti in classifica, momentaneamente terza, riuscendo ad allungare sul Como, fermato in casa dal Bologna per 1-1, in ottica Champions. Ora toccherà alla Juventus, rivitalizzata dalla cura Spalletti, rispondere: i bianconeri se la vedranno lunedì sera con la Cremonese in casa. Un match facile sulla carta ma il mezzo passo falso con il Lecce di due turni fa impone alla Vecchia Signora di non sottovalutare gli avversari se non vuole rischiare di perdere terreno in una sfida per l’Europa che sembra destinata a durare sino al termine della stagione.

Soulé: “Ci siamo rialzati dopo Bergamo, dobbiamo continuare così”

“Era importantissimo vincere oggi. Il Sassuolo è forte ed era chiuso in difesa, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un altro spirito. Con il passare dei minuti le partite si aprono e anche oggi è successo“, ha dichiarato Matias Soulé a Dazn dopo la vittoria. “Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ci siamo rialzati e dobbiamo continuare così puntando in alto”, ha aggiunto l’argentino, protagonista con un gol e un assist.

Gasperini: “Nel secondo tempo alzato il ritmo, ragazzi straordinari”

“Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione ma non era valorizzata perché eravamo inconcludenti negli ultimi 16 metri. Questo è uno dei nostri limiti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e siamo diventati più bravi tecnicamente, ho ricominciato a vedere ciò che si vede spesso in allenamento. Ho visto la capacità di scambiare nello stretto e di creare tante situazioni pericolose, è merito di questi ragazzi straordinari per carattere, impegno e qualità“. Queste invece le parole dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, sempre ai microfoni di Dazn. In merito all’infortunio di Ferguson: “Ha preso una botta, una forte contusione. Vedremo domani. È stato sfortunato, sono colpi dolorosi che quasi ti paralizzano e forse ne ha preso più di uno. Dispiace per lui, vedremo domani ma non penso sia un guaio muscolare che richieda dei giorni”.