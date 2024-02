L'allenatore bianconero: "Non è un momento bello"

Dopo essere precipitata a -7 dall’Inter capolista, la Juventus è pronta alla sfida contro il Verona. “Non è un momento bello – ha affermato Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida -. La trasferta di Verona è complicata, Baroni sta facendo un ottimo lavoro. Ha perso a Milano e a Napoli all’ultimo momento. Dobbiamo avere un atteggiamento migliore rispetto a quello delle ultime partite. Abbiamo pagato nei dettagli, non puoi prendere gol come quello in casa con l’Udinese. Serve maggior attenzione nella cura dei particolari”.

“Domani – ha aggiunto Allegri – rientrerà Vlahovic, avremo quattro attaccanti. Coppia con Chiesa? È da valutare. Federico sta trovando una condizione migliore e sarà molto importante per il finale di stagione”. Sul possibile utilizzo di Chiesa insieme a Yildiz, Allegri ha affermato: “Più giocatori di qualità riesco a mettere in campo è meglio è, ma bisogna trovare un equilibrio. Il calcio non è un’equazione matematica

L’allenatore della Juventus ha poi parlato del suo futuro sottolineando che di avere “ancora un anno di contratto, l’importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni”.

