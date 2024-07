Le reti di Caputo e di Ekong

L’Empoli ha battuto lo Spezia per 2-0 in un’amichevole precampionato a Naz-Sciaves in Trentino Alto Adige, sede del ritiro dei toscani in vista della prossima stagione di Serie A. Le reti della squadra allenata da Roberto D’Aversa sono state siglate nella ripresa da Caputo e da Ekong.

