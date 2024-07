Sarebbe stato raggiunto un accordo con il centravanti del Girona, resta il nodo delle richieste della società: i capitolini offrono 30 milioni

Daniele De Rossi ha scelto l’ucraino Artem Dovbyk come erede di Romelu Lukaku nell’attacco della Roma e, riportano i media internazionali, l’accordo tra i giallorossi e il Girona, attuale squadra della punta, sembra sempre più vicino. Stando a quanto afferma As, giovedì la dirigenza della Roma avrebbe raggiunto un accordo di massima con il giocatore, che è seguito anche da Atletico Madrid e West Ham. L’unico ostacolo sarebbe dunque nelle richieste economiche della società: la Roma offre al Girona circa 30 milioni di euro, mentre i madrileni potrebbero arrivare ai 40 milioni necessari per far scattare la clausola rescissoria prevista nel contratto dell’ucraino. In caso di fallimento, la Roma starebbe considerando alternative come Jonathan David del Lille e Alexander Sorloth del Villarreal.

Chi è Artem Dovbyk

Classe 1997, nato a Cherkasy, in Ucraina, Artem Dovbyk è un attaccante centrale che lo scorso anno, con il sorprendente Girona arrivato terzo nella Liga spagnola, ha segnato 24 gol e fornito 10 assist in 39 partite. Noto per la fisicità e abilità nel gioco aereo, è anche veloce e bravo nei movimenti senza palla. Con la nazionale ha segnato il gol decisivo contro la Svezia agli ottavi di finale di Euro 2020 nei supplementari, portando l’Ucraina ai quarti.

