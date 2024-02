Il tecnico bianconero alla vigilia del Derby d'Italia a San Siro

La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match dei bianconeri in casa dell’Inter di domani, 4 febbraio. Un punto in questo momento separa le due squadre in testa alla classifica di Serie A: i nerazzurri primi con 54 punti, la Vecchia Signora seconda con 53. Ma l’Inter ha una partita da recuperare e quindi, vincendo lo scontro diretto, potrebbe potenzialmente portarsi a +7 rispetto ai rivali. Secondo Allegri, però, il Derby d’Italia non è ancora decisivo per lo scudetto. “Domani non è uno snodo decisivo per il campionato, sarà una meravigliosa partita, sappiamo della forza dell’Inter, noi stiamo molto bene. Ma non finisce il campionato. I ragazzi devono andare in campo sereni e dare il massimo”, ha detto il tecnico toscano. “Dobbiamo continuare il percorso – ha aggiunto Allegri -, è una tappa, un passaggio bello. Dobbiamo fare molti punti per raggiungere il nostro obiettivo della Champions. Dobbiamo giocarcela con le nostre armi migliori. Cosa mettere in più? La voglia e la convinzione di fare risultato. Dobbiamo fare una bella prestazione, per noi è un test importante. Decisivi saranno i punti che faremo fino alla fine del campionato”.

