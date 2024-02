L'attaccante bianconero, alle prese con un affaticamento muscolare, non è ancora rientrato in gruppo

La sconfitta contro l’Udinese pesa con un grande macigno su Massimiliano Allegri e la sua Juventus. “Purtroppo c’è poco da recriminare – aveva detto sconsolato il tecnico al termine del match – dobbiamo stare in silenzio, lavorare e portare a casa i punti necessari per la Champions. Sono dispiaciuto, abbiamo fatto un punto in tre partite”. La squadra è tornata subito in campo. Chi ha giocato contro i friulani ha fatto un lavoro di scarico, gli altri hanno svolto una seduta completa. Tiene banco il giallo su Dusah Vlahovic, alle prese con un affaticamento all’adduttore e prossimo a rientrare nel gruppo, anche se parzialmente. Le sue condizioni migliorano e l’attaccante serbo domani dovrebbe tornare a tutti gli effetti in gruppo, anche se non si esclude qualche sorpresa.

