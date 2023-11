Il tecnico nerazzurro: "Andremo a fare la nostra partita"

“Se firmerei per il pareggio? No, per il pareggio non si firma mai. Personalmente non lo farei mai per nessuna gara”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juventus. “Andremo a fare la nostra partita consci che ci saranno delle difficoltà come nelle ultime trasferte che abbiamo avuto a Bergamo e Torino – ha aggiunto – Sappiamo che da qui al 23 dicembre avremo 8 partite, le prossime 4 di campionato saranno con le prime tre in classifica dello scorso anno, tra l’altro tutte e tre in trasferta”.

Inzaghi: “Con Juve non decisiva, siamo a un terzo del campionato”

E’ una partita che “conta tantissimo ma non la considero decisiva, sicuramente sarà molto importante nel percorso del campionato ma sappiamo che domani saremo a un terzo” della Serie A, ha sottolineato inoltre Inzaghi. “Ci saranno tantissime altre partite dopo, poi sappiamo cosa significa Juventus-Inter per noi, per la società e per i tifosi”, ha aggiunto.

