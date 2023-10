La società: "Abbiamo operato correttamente"

Nuovo capitolo del confronto a distanza tra la Consob e la Juventus sui bilanci del club bianconero. In un comunicato apparso proprio sul sito della Juventus, si legge che secondo la Consob “il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 di Juventus non sarebbe conforme ai principi contabili” e che “in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma – corredata dei dati comparativi – degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio e del semestre per i quali è stata fornita un’informativa errata”. La Juventus replica sostenendo che “continuerà a collaborare e cooperare con l’autorità di vigilanza e rimane convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi di Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnicocontabili acquisiti dalla Società”.

