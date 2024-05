È il trentaseiesimo titolo per i Blancos, che il primo giugno giocheranno la finale di Champions League

Il Real Madrid ha festeggiato domenica la conquista della Liga prima presso la Real Casa de Correos, sede della Comunità di Madrid, e poi sfilando su un bus scoperto per le vie della capitale spagnola, invasa dai tifosi Merengues. 36mo titolo per i Blancos, che sono ancora in corsa per la Champions: sabato primo giugno la finalissima a Wembley con il Borussia Dortmund.

