La squadra di Thiago Motta sale a quota 67 punti, momentaneamente al terzo posto

Champions sempre più vicina per il Bologna che ha battuto il Napoli 2-0 in una gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Le reti nel primo tempo: al 9′ Ndoye e al 12′ Posch. Grazie a questo successo la squadra di Thiago Motta supera la Juventus, si porta a quota 67 punti ed, momentaneamente al terzo posto in attesa della partita di domani dei bianconeri contro la Salernitana. Il Napoli resta a quota 51.

