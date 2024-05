Per la squadra di Tudor segnano Patric e Vecino

La Lazio ha battuto l’Empoli 2-0 nel ‘lunch match’ della 36esima giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico clima di festa per le celebrazioni dei 50 anni del primo scudetto biancoceleste conquistato nel 1974. I gol della squadra di Igor Tudor sono stati siglati da Patric al 48′ del primo tempo e da Vecino all’89. L’Empoli ha sfiorato la rete in due occasioni: nel primo tempo con Caputo, nella ripresa con un colpo di testa di Shpendi. In entrambi i casi decisivo il portiere biancoceleste Mandas che ha evitato il gol. Grazie a questo successo la Lazio ha conquistato un posto alle prossime coppe europee e tiene vive le speranze Champions. I biancocelesti sono infatti a quota 59 a -1 dal quinto posto momentaneamente occupato da Atalanta e Roma che si sfideranno stasera. L’Empoli resta fermo in piena lotta per la salvezza a quota 32.

