Al vantaggio degli uomini di Allegri firmato da Vlahovic hanno risposto Suso e Lamela per gli spagnoli

Sarà il Siviglia ad affrontare la Roma nella finale di Europa League in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Gli spagnoli hanno battuto 2-1 la Juventus ai tempi supplementari. Al vantaggio di Vlahovic al 20′ della ripresa ha risposto sette minuti più tardi Suso. Nel primo tempo supplementare decisivo il gol di testa di Lamela che manda gli andalusi in finale ed elimina la Vecchia Signora.

Sette minuti di illusione, poi il volo per Budapest svanisce e la stagione della Juventus si chiude virtualmente in una notte di metà maggio in Andalusia, non senza rimpianti. Il Siviglia conferma il proprio feeling con l’Europa League, messa sei volte in bacheca, battendo 2-1 i bianconeri ai supplementari, al termine di una partita ricca di occasioni e giocata ad alti ritmi da tutti i protagonisti in campo. A negare un derby tutto italiano con la Roma in finale sono due vecchie conoscenze del calcio nostrano, Suso e Lamela, che ribaltano il vantaggio a metà ripresa di Vlahovic, il primo a rompere il ghiaccio in una sfida in cui Szczesny e Bounou sono stati tra gli attori principali. In una sfida decisa dai dettagli a fare la differenza è stato l’impatto avuto dall’ex Milan e dall’ex Roma, entrati dalla panchina e capaci di rimontare la rete del serbo. La Vecchia Signora ha lottato fino alla fine, ha avuto le chances per prolungare la contesa ai rigori, ma si è fermata a un passo da una finale che avrebbe potuto salvare una stagione complicata, tra difficoltà in campo ed extra campo.

