La squadra di Mourinho ha difeso eroicamente il vantaggio costruito nel match di andata all'Olimpico

Dal pullman di Barcellona al Tir di Leverkusen. Con un’altra eroica partita difensiva l’allenatore portoghese porta la Roma alla sua seconda finale europea consecutiva, dopo quella dello scorso anno vinta in Conference League. Nell’ultimo atto dell’Europa League, la squadra giallorossa affronterà il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest la vincente dell’altra semifinale tra Siviglia e Juventus.

Tredici anni dopo la storica impresa di Barcellona con l’Inter in Champions League, lo Special One costruisce un altro capolavoro guidando una squadra falcidiata dagli infortuni a resistere dall’assalto del Bayer Leverkusen. Lo 0-0 della BayArena è sufficiente a vincere il doppio confronto grazie all’1-0 dell’andata firmato dal giovane Bove. Per il tecnico lusitano è la nona finale europea in carriera, per la seconda volta riesce a portare una squadra a due finali di fila dopo il Porto. Insomma, un vero specialista.

