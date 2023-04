Decide una rete di Wieffer al 54'

La Roma perde a Rotterdam per 1-0 contro il Feyenoord nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, disputata ‘De Kuip’ di Rotterdam. Decide una rete di Wieffer al 54′. Al 43′ Pellegrini fallisce un calcio di rigore fischiato per un fallo di mano in area dello stesso Wieffer. Dybala costretto ad uscire dal campo al 26′ per un problema agli adduttori.

Il tabellino

Il tabellino di Feyenoord-Roma 1-0, gara di andata dei quarti di finale di Europa League, disputata allo stadio ‘De Kuip’ di Rotterdam.Feyenoord-Roma 1-0 (0-0)Feyenoord: Bjlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (71′ Danilo), Gimenez (82′ Lopez), Idrissi (64′ Paixao). A disp: Kasanwirjon, Bullaude, Milambo, Taabouni, Dilrosun, Marciano, Wellenreuther. All. Slot Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (84′ Celik); Dybala (26′ El Shaarawy), Pellegrini (46′ Wijnaldum); Abraham (58′ Belotti). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato.Arbitro: Sanchez (Spagna)Reti: 54′ Wieffer Note: ammoniti Wieffer, Szymanski. Al 43′ Pellegrini sbaglia un calcio di rigore.

