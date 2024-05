La squadra della Grande Mela si è imposta per 3-2

Una maxi rissa è scoppiata verso la fine della sfida tra Toronto FC e New York City FC valida per la Mls, il campionato di calcio Usa. Tra i protagonisti della bagarre anche i due italiani in forza alla squadra canadese Federico Bernardeschi (in gol ma poi espulso al 99′) e Lorenzo Insigne.

