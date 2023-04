Il provvedimento è stato imposto dalla Uefa per i quarti di andata di Europa League dopo lo stop delle autorità italiane ai fan olandesi

I tifosi della Roma non saranno presenti a Rotterdam nella gara d’andata dei quarti di Europa League contro il Feyenoord, in programma giovedì 13 aprile. Lo comunica in una nota sul proprio sito la società olandese, spiegando che “in seguito alla decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord dal match di ritorno a Roma, la Uefa ha imposto al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi giallorossi per la gara d’andata“.

