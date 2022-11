L'ex capitano della Roma e la sua nuova compagna hanno sfilato sul red carpet dei Globe Soccer Awards

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Dubai, per i Globe Soccer Awards. Quella di giovedì sera è stata la prima uscita ufficiale della coppia che ha sfilato sul red carpet degli Oscar del calcio. L’ex capitano della Roma, che si è da poco separato dalla moglie Ilary Blasi, è ambasciatore della Lega di serie A.

In realtà la nuova coppia si era già fatta vedere in pubblico assieme in occasione del compleanno di Totti, che cade il 27 settembre. I due hanno festeggiato al ristorante assieme ai tre figli dell’ex calciatore a Roma e amici e familiari.

“I Mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo“, ha dichiarato il Pupone, in un’intervista concessa a Sky Sport proprio in occasione della sua trasferta negli Emirati, dove è stata anche inaugurata anche una nuova sede della Lega Serie A, ad Abu Dhabi, la prima in Medio Oriente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata