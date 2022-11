Causa intentata per 'riappropriazione al possesso' di scarpe, gioielli e borse mossa dalla show girl nei confronti dell’ex calciatore giallorosso

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto il loro ingresso al tribunale civile di Roma in viale Giulio Cesare, davanti alla settima sezione, per la seconda udienza relativa alla causa su borse e orologi Rolex che i due avrebbero rispettivamente sottratto senza consenso dalla casa a seguito della rottura del loro matrimonio.

L’ex capitano della Roma e la showgirl sono arrivati al Tribunale civile di in due momenti diversi, accompagnati dai loro avvocati. Ilary a piedi scesa da una Bmw poco prima, e Totti in Smart nera accompagnato da una donna che non era però la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Entrambi all’arrivo non hanno rilasciato dichiarazioni ai tanti cronisti presenti.

