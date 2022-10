L'ex capitano della Roma festeggia al ristorante con la nuova fidanzata e i figli

Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi per la prima volta insieme allo scoperto. Il settimanale Diva e Donna pubblica in esclusiva sul giornale in edicola domani le immagini dell’ex capitano della Roma insieme a Noemi al ristorante. L’isola del pescatore di Santa Severa, lo stesso locale in cui aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Qui si è svolta la festa a sorpresa per i 46 anni del Pupone con Noemi, gli amici più intimi e i famigliari: presenti tutti e tre i figli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata