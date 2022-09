Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno dirigerà Sassuolo-Salernitana del 2 ottobre

Svolta nel calcio italiano. Per la prima volta una donna dirigerà una partita di Serie A. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni della sezione di Livorno, che nel prossimo weekend arbitrerà il match di Serie A Sassuolo-Salernitana in programma domenica 2 ottobre alle ore 15.

Ferrieri Caputi era stata il quarto ufficiale nel match di fine agosto tra Monza e Udinese. La sua storica direzione di gara in Serie A arriva due anni dopo il primo arbitro donna in Champions League, Stephanie Frappart in Juventus-Dinamo Kiev del 2020.

Trentalange (Aia): “Momento storico dopo più di 110 anni”

“Non è una giornata banale. E sono un po’ emozionato. È un momento storico dopo più di 110 anni. È un evento che parte da un progetto in cui crediamo e senza scorciatoie che va per meriti, capacità e skills”. Così Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, nel corso di un incontro in Figc con i media, dopo aver annunciato la designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro a dirigere una match di serie A. “Tutto questo fa riferimento ad un progetto con un componente femminile per la prima volta nella storia, dopo che si sono approfondite problematiche e punti di forza che riguardano il movimento femminile fatto di 1700 associate. Maria Sole Ferrieri Caputi che ha anche un appuntamento in India, farà il suo esordio in Serie A, la prima volta di una donna nel massimo campionato. Ringraziamo Rocchi e la commissione per il lavoro svolto. Questo è un momento storico dopo più di 110 anni”, ha aggiunto.

