L’ex calciatore tedesco Karl-Heinz Schnellinger è morto lunedì sera a Milano. Lo ha annunciato la sua famiglia, come riporta la Dpa. Il 31 marzo scorso aveva festeggiato il suo 85° compleanno.

Schnellinger è stato l’autore del gol dell’1-1 al 90′ nella cosiddetta ‘partita del secolo’ nella semifinale della Coppa del Mondo del 1970 contro l’Italia. “Schnellinger tra tutti” commentò all’epoca il giornalista televisivo Ernst Huberty, che divenne subito un tormentone in Germania. L’Italia vinse 4-3 dopo i tempi supplementari allo Stadio Azteca di Città del Messico e poi perse contro il Brasile in finale, mentre la Germania si classificò terza. All’epoca Schnellinger giocava in Italia, dove visse anche dopo la fine della sua carriera. Laureatosi campione in Bundesliga con il Colonia nel 1962, Schnellinger si trasferì poi in Italia, prima al Mantova, poi alla Roma e infine al Milan. Con i rossoneri ha vinto uno scudetto, tre Coppa Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Difensore di sinistra, Schnellinger ha giocato anche 17 partite con la Germania Ovest ai Mondiali del 1958, 1962, 1966 e 1970, per un totale di 47 presenze in nazionale. Proprio nel 1966 Schnellinger ha fatto parte della squadra tedesca sconfitta in finale ai Mondiali dall’Inghilterra, padrona di casa, per 4-2 ai supplementari a Wembley. Quattro anni dopo, segnò il suo unico gol in carriera in nazionale, nell’emozionante sconfitta per 4-3 ai supplementari contro l’Italia in semifinale, soprannominata la “partita del secolo”.

In un’epoca in cui i trasferimenti internazionali erano rari, Schnellinger ha trascorso gran parte della sua carriera giocando in Italia. Ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1969 quando il Milan ha battuto in finale l’Ajax per 4-1. Schnellinger ha vinto anche un titolo nazionale della Germania Ovest con il Colonia nel 1962, quattro volte la Coppa Italia con Roma e Milan, il campionato italiano con il Milan nel 1968 e due volte la Coppa delle Coppe con il Milan. Anche la Federcalcio tedesca e il Colonia hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Schnellinger.

Milan ricorda Schnellinger, ‘ciao indimenticabile Karl’

“Karl-Heinz Schnellinger campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con il Milan. Il Carletto del Paròn è stato con Gianni Rivera il protagonista della Partita del Secolo allo stadio Azteca di Città del Messico. Ciao indimenticato e indimenticabile Karl. Con un immenso grazie da tutto il Milan e da tutti i Milanisti”. Così il Milan ricorda sui social il difensore tedesco Karl-Heinz Schnellinger.

