Francoforte (Germania), 21 mag. (LaPresse) – Il governo tedesco “respinge fermamente” ogni possibile paragone tra Israele e Hamas in merito alla richiesta di mandati di arresto da parte del procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) e sottolinea che le accuse nei confronti di Israele “sono gravi e devono essere comprovate”. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del governo tedesco, che “ha preso atto” del fatto che il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) ha annunciato che richiederà mandati di arresto contro i leader di Hamas per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. “Alla luce delle atrocità commesse il 7 ottobre, della presa in ostaggio di molte persone e dei continui attacchi di Hamas a Israele, è logico che ciò avvenga”, ha affermato la portavoce, aggiungendo che, “allo stesso tempo, il procuratore capo ha annunciato che intende ottenere mandati di arresto anche per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Joav Galant. Il governo tedesco rifiuta fermamente qualsiasi paragone”. “Nelle prossime settimane una commissione di giudici dovrà decidere se emettere i mandati di arresto. Dovremo aspettare e vedere”, ha detto ancora la portavoce, “il governo tedesco ha sempre sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi omicidi di Hamas in conformità con il diritto internazionale. In questo contesto, le accuse del procuratore capo sono gravi e devono essere comprovate. La Germania presume che si terrà conto del fatto che Israele è uno Stato democratico governato dallo Stato di diritto con una magistratura forte e indipendente”.

