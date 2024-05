Milano, 21 mag. (LaPresse) – Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione CRT, in data odierna, assumendosi le responsabilità derivanti dalla delicatezza del momento, ha aderito alle richieste pervenute dal Collegio Sindacale e ha deliberato all’unanimità di chiedere una proroga all’Autorità di vigilanza rispetto al termine statutario di 30 giorni per l’elezione del Presidente della Fondazione. Così Fondazione Crt in una nota.

