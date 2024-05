Trento, 21 mag. (LaPresse) – In Trentino le forti piogge hanno causato la caduta di detriti provenienti dai versanti montuosi sulle carreggiate di alcune strade in quota. Sono state chiuse in maniera precauzionale la provinciale 135 al km 10 in località Fierozzo in val dei Mocheni, la provinciale 108 Centa-Sannicolò a valle dell’abitato e la statale 349 Val d’Assa-Pedemontana Costo, al km 17,400 a monte di Pian dei Pradi. Transito deviato su strada comunale per i soli veicoli leggeri. Fino alle 7 di domani rimane chiusa anche la statale 350 Folgaria-Valdastico. Chiusa al traffico anche la provinciale 12 di Vignola causa caduta massi al km 3,600 e al km5,200 per smottamento, mentre per un cedimento del terreno in località Faro di Ischia, lungo la statale 47 della Valsugana è stato istituito il senso unico in direzione Trento tra Levico Terme e Pergine Valsugana. Il traffico in direzione Padova è stato deviato sulla provinciale 1 di Caldonazzo. A causa di un allagamento è chiusa la provinciale 61 di Agnedo in corrispondenza del sottopassaggio alla statale 47 per allagamento e per lo stesso motivo è vietato il transito sulla diramazione della provinciale 90 verso l’abitato di Borghetto all’altezza del sottopassaggio della ferrovia del Brennero.

