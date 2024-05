Il centrocampista 34enne del Real Madrid ha comunicato la sua decisione nel suo podcast 'Einfach mal Luppen'

Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca, Toni Kroos, ha annunciato che lascerà il calcio professionistico alla fine degli Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimi. Kroos, 34 anni, ha annunciato la sua decisione oggi nel suo podcast ‘Einfach mal Luppen’.

“Ci ho pensato davvero a lungo, molto, molto a lungo, e negli ultimi giorni sono arrivato alla conclusione che questa stagione, questa meravigliosa stagione, la mia decima stagione con il Real, è anche la mia ultima stagione con il Real. Chiunque mi abbia ascoltato con attenzione negli ultimi anni mi avrà sentito dire, una volta o l’altra, che l’unica opzione per me è chiudere la mia carriera al Real Madrid. E chiunque sia in grado di sommare uno più uno ora sa anche che la mia ultima stagione al Real è anche sinonimo di fine della mia carriera quest’estate. Niente più Real, niente più calcio”, ha affermato Kroos.

“Mi sono reso conto che è molto più facile pensarci a lungo che dirlo. Quando dici qualcosa di persona e ti siedi qui e ti viene la pelle d’oca, dovrebbe essere speciale. E se, come me, hai iniziato a giocare a calcio all’età di sei anni e poi l’hai gestito in qualche modo fino a 34 anni, allora è semplicemente una decisione molto, molto importante, soprattutto se il calcio è sempre stato al centro della tua vita, ed è per questo che non è così facile da dire oggi. Ma è stata presa e ora posso capire questa sensazione di essere molto felice da un lato e molto triste dall’altro“, ha spiegato ancora il centrocampista tedesco.

Kroos scenderà in campo con il Real Madrid ancora per due partite, tra cui la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund il prossimo 1° giugno. Poi gli impegni nei prossimi Europei casalinghi con la nazionale tedesca, dove Kroos è rientrato solo lo scorso marzo, dopo che l’allenatore Julian Nagelsmann lo ha convinto a tornare successivamente al suo addio in seguito al fallimento di Euro 2021.

