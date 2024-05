Milano, 21 mag. (LaPresse) – “La Lega è sempre stata contraria al redditometro. L’inquisizione è passata da tempo e non tornerà di certo con la Lega al governo. Controllare la spesa degli italiani, in modalità Grande fratello, non è sicuramente il metodo migliore per combattere l’evasione”. Così fonti del partito di via Bellerio. “Auspichiamo che la proposta del viceministro Leo – sottolineano le stesse fonti – non sia orientata in questa direzione. Da sempre invece la Lega punta su un fisco più equo e su una progressiva riduzione della pressione tributaria”

